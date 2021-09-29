Sosyal medyayı kırdı geçirdi! Mario Balotelli'den çiftetelli şov

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, Mavi Şimşekler'in sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde çiftetelli oynadı.

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Süper Lig'e çıktıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor'da sportif direktör Gökhan Göktürk, Dilan Akdaş ile kentteki bir otelde dünyaevine girdi. Düğüne Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, çiftin ailesi, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün boyunca futbolcular şarkılar eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken özellikle Mario Balotelli'nin çiftetelli oynaması görenleri gülümsetti. İtalyan forvetin pistte oynadığı anların görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.