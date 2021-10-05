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Son dakika Süper Lig haberleri | Takım o isme emanet edilecek!

Süper Lig'in ilk 8 haftasında değişmeyen tek şey hoca değişimleri oldu. Bazı kulüpler ise hocalarını yakında duyurabilir. Sabah Sporu programına bağlanan Salim Manav, "Hoca değişimi ilk 8 haftaya damga vurdu. Yeni Malatyaspor'da ilk olarak Samet Aybaba ile temas sağlandı. Aybaba olmazsa gözler Çağdaş Atan'a dönecek. Jose Morais ismi özellikle taraftarın baskısı ile gündeme geldi. Ümit Davala'nın da gündemde olduğunu biliyorum. Emre Belözoğlu'nun başarılı olacağını düşünüyorum." dedi. | Son dakika Süper Lig haberleri
05.10.2021
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