Son dakika spor haberi: Flaş sözler! "Ali Palabıyık bu ülkenin en iyi hakemi"

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Spor Ajansı programında Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi hakkında konuştu. Kınalı, "Ali Palabıyık'ı bu duruma kim getirdi? Hepimiz getirdik. Bana göre Ali Palabıyık bu ülkenin en iyi hakemi. Bir maçlık performansına göre bakılıyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

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