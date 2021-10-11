11 Ekim 2021, Pazartesi
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SON DAKİKA BAŞAKŞEHİR HABERLERİ - Transfer canlı yayında açıklandı... Tolgay Süper Lig'e dönüyor!
Ligimizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Türkiye'ye geri dönüyor. Sezon ortasında imzayı atacak Türk asıllı Alman orta saha, 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tolgay Arslan, İtalya'da Udinese forması giyiyor. | Son dakika Başakşehir haberleri
11.10.2021
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