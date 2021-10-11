11 Ekim 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

SON DAKİKA BAŞAKŞEHİR HABERLERİ - Transfer canlı yayında açıklandı... Tolgay Süper Lig'e dönüyor!

Ligimizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Türkiye'ye geri dönüyor. Sezon ortasında imzayı atacak Türk asıllı Alman orta saha, 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Tolgay Arslan, İtalya'da Udinese forması giyiyor. | Son dakika Başakşehir haberleri
11.10.2021
ABONE OL

DİĞER
Transfer canlı yayında açıklandı... Tolgay Süper Lig’e dönüyor! Transfer canlı yayında açıklandı... Tolgay Süper Lig'e dönüyor! 11.10.2021
Ağaoğlu: 20 yıldır MHK gidiyor ama bazı şeyler değişmiyor Ağaoğlu: 20 yıldır MHK gidiyor ama bazı şeyler değişmiyor 06.10.2021
Flaş sözler! Ali Palabıyık bu ülkenin en iyi hakemi Flaş sözler! "Ali Palabıyık bu ülkenin en iyi hakemi" 06.10.2021
Karaahmet’ten Hakan Keleş açıklaması! Karaahmet'ten Hakan Keleş açıklaması! 05.10.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Nuri Şahin Antalyaspor’da futbol sorumlusu oldu! Nuri Şahin Antalyaspor'da futbol sorumlusu oldu! 05.10.2021
Takım o isme emanet edilecek! Takım o isme emanet edilecek! 05.10.2021
Başakşehir’de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı Başakşehir'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı 04.10.2021
Antalyaspor’da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı 04.10.2021
Başakşehir’de Emre Belözoğlu dönemi başladı! Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi başladı! 04.10.2021
Rıza Çalımbay maç sonu konuştu! Kapanmadan galibiyet için oynadık Rıza Çalımbay maç sonu konuştu! "Kapanmadan galibiyet için oynadık" 02.10.2021
Aykut Kocaman’ın istifası kabul edilecek mi? Aykut Kocaman'ın istifası kabul edilecek mi? 02.10.2021
UEFA sıralamasında 1 basamak daha düştük! UEFA sıralamasında 1 basamak daha düştük! 01.10.2021
Emre Demir A Spor’a konuştu! Yıllarca Barcelona forması giymek istiyorum Emre Demir A Spor'a konuştu! "Yıllarca Barcelona forması giymek istiyorum" 29.09.2021
Balotelli’den çiftetelli şov Balotelli'den çiftetelli şov 29.09.2021
Mustafa Denizli Altay - Beşiktaş maçı sonrası konuştu Mustafa Denizli Altay - Beşiktaş maçı sonrası konuştu 24.09.2021
Tarihi golde ilginç detay! Soyunma odasında... Tarihi golde ilginç detay! Soyunma odasında... 23.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira o isimden vazgeçti! Devre arasında gidiyor...
Formula 1 Türkiye Grand Prix'i nefes kesti! İşte İstanbul'daki yarıştan kareler
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! Fatih Terim...
Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan dev talip!
Ballon d'Or (Altın Top) adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismin üstünü çizdi! Devre arasında yollar ayrılıyor (Spor haberleri)
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör