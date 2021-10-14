Jure Balkovec A Spor'a konuştu! "Mesut Özil'e karşı savunma yapmak çok zor"

Fatih Karagümrük forması giyen Jure Balkovec, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sloven futbolcu, "Beni Süper Lig'de en çok zorlayan futbolcu Mesut Özil. Ona karşı savunma yapmak çok zor, ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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