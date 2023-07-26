Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Bakambu açıklaması! "Yanlış anlaşıldım"
Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Cedric Bakambu transferiyle ilgili "İlk teklifi yapan bizdik ama, arada bir sürü şey döndü. Görünen bir buçuk ama bonuslar falanlar arkada bir sürü şey. Biz nasıl verelim. Birçok isim ile görüşüyoruz. Ama imza atmadan net bir şey demiyorum. Çünkü birçok pürüz çıkıyor." ifadelerini kullanan Yıldırım, bu sözleriyle ilgili "Cedric Bakambu'nun transferi konusunda yanlış anlaşıldım. 15 senelik kardeşim Erden Timur ile konuştum ve defalarca özür diledim. Galatasaray'a hayırlı olsun." dedi.
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