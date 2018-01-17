17 Ocak 2018, Çarşamba
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, Atiker Konyaspor'un genç yıldız Orkan Çınar'ı kiralık olarak Beşiktaş'la anlaşma sağladığını açıkladı İki ekibinde detayları görüştüğünü aktaran Gündoğar, iki gün içeresinde transferin sonuçlanacağını açıkladı.
17.01.2018
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