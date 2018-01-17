17 Ocak 2018, Çarşamba
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Beşiktaş Slimani ile anlaştı
Cenk Tosun'un satılmasından sonra boşluğu iyi bir golcüyle doldurmak isteyen Beşiktaş, Leicester'li İslam Slimani ile anlaşmaya vardı. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar gelişmeleri aktardı Gündoğar, Beşiktaş yönetiminin Leicester ile kiralık konusunda görüştüklerini transferin perşembe günü biteceğini aktardı
17.01.2018
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