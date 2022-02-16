Nihat Özdemir'den Murat Sancak'a cevap! "Kazanınca iyi kaybedince kötü"
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş maçından sonra hakemler hakkında sert açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a TFF Başkanı Nihat Özdemir'den cevap geldi. Özdemir, "Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı ligde 3. sırada. Bu maçları yöneten hakemler Avrupa'dan mı geldi? Kazanınca iyi, mağlubiyette hakem kötü." dedi.
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