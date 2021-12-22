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Murat Sancak A Spor'a konuştu! "Galatasaraylılar Yunus'a kızmasın"

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün attı. Başkan Murat Sancak, Yunus Akgün hakkında A Spor'a konuştu. Sancak, "Galatasaraylı'lar Yunus'a kızmasın hatta sevinsinler. Galatasaraylı'ların yerinde olsam tebrik ederim." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
22.12.2021
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