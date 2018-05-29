30 Mayıs 2018, Çarşamba
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Muğdat Çelik Galatasaray yolunda
Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'un golcü oyuncusu Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.
29.05.2018
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