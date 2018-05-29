    30 Mayıs 2018, Çarşamba

    A SPOR WEBTV

    paylaş
    tweetle
    paylaş
    arkadaşına gönder
    sitene ekle
    Video bittiğinde sonraki videoya geç

    Muğdat Çelik Galatasaray yolunda

    Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'un golcü oyuncusu Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.
    29.05.2018

    Ali Koçtan Arsene Wenger açıklaması Ali Koç'tan Arsene Wenger açıklaması 29.05.2018
    Golcü oyuncu G.Saray yolunda! Anlaşma sağlandı Golcü oyuncu G.Saray yolunda! Anlaşma sağlandı 29.05.2018
    Aziz Yıldırımdan Aykut Kocaman itirafı Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman itirafı 29.05.2018
    Mustafa Cengizden Beşiktaş benzetmesi Mustafa Cengiz'den Beşiktaş benzetmesi 29.05.2018
    EN ÇOK İZLENENLER
    EN YENİLER
    Bursasporda Samet Aybaba dönemi Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi 29.05.2018
    Galatasarayda 27 milyonluk harekat Galatasaray'da 27 milyonluk harekat 29.05.2018
    Ahmet Ağaoğludan Muharrem Ustaya sert sözler Ahmet Ağaoğlu'dan Muharrem Usta'ya sert sözler 29.05.2018
    Fransa: 2 - İrlanda: 0 Fransa: 2 - İrlanda: 0 28.05.2018
    Cenk Ergünden Feghouli itirafı Cenk Ergün'den Feghouli itirafı 28.05.2018
    Galatasaraya büyük müjde! Galatasaray'a büyük müjde! 28.05.2018
    Selçuk İnan Başakşehire mi gidiyor? Menajerinden flaş açıklama Selçuk İnan Başakşehir'e mi gidiyor? Menajerinden flaş açıklama 28.05.2018
    Aykut Kocaman istifasını verdi "Aykut Kocaman istifasını verdi" 28.05.2018
    Beşiktaştan transfer harekatı Beşiktaş'tan transfer harekatı 28.05.2018
    Ali Çamdalı Çaykur Rizesporda Ali Çamdalı Çaykur Rizespor'da 28.05.2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Akhisar Stadının açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Akhisar Stadı'nın açılışını yaptı 28.05.2018
    Bursasporda 2. Samet Aybaba dönemi Bursaspor'da 2. Samet Aybaba dönemi 28.05.2018
    daha fazla video göster

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray'da Yaya Toure transferi UEFA'ya takıldı!
    Shaqiri Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
    Piyasa değeri en yüksek 15 futbolcu
    AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan seçim için sahaya indi
    Ali Koç'tan Arsene Wenger bombası!
    Galatasaray'da sürpriz veda...
    BİZE ULAŞIN