23 Aralık 2017, Cumartesi
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Levent Tüzemen: Galatasaray doğrusunu yaptı
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fatih Terim'in Galatasaray'a yeniden dönüşünü değerlendirdi.
21.12.2017
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