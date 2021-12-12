Kayserispor Asbaşkan'ı Ali Çamlı A Spor'a konuştu!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Kayserispor'da Asbaşkan Ali Çamlı, A Spor canlı yayınına katıldı. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Çamlı, sonuç ne olursa olsun Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. İşte Asbaşkan Ali Çamlı'nın açıklamaları...

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