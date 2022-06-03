İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz A Spor'a konuştu!
Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte şampiyon takımın hocasının dikkat çeken sözleri... | Son dakika spor haberleri
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