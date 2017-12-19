20 Aralık 2017, Çarşamba
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Hıncal Uluç: Fatih Terim ile görüştüm
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında Fatih Terim ile görüştüğünü söyledi. Uluç, "Bugün 14.30'da Fatih Terim'i aradım. "O kadar çok şey okudum ki. Dursun Özbek ile konuştun mu?" dedim. 'Bu soruyu bana sorduğun için teessüf ederim' dedi bana. Nokta." ifadelerini kullandı.
19.12.2017
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