''Hedefim Dünya Kupası'nda oynamak''

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Giuliano, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunurken, hedefinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, Antalya'daki kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Giuliano, Fenerbahçe ile sezonun ikinci yarısında çıkışlarını sürdürmek istediklerini söylerken, en büyük hedefinin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu söyledi.



İşte Giuliano'nun basın toplantısındaki açıklamaları...



''Kısa bir çalışma dönemi geçireceğiz. Takım içinde, sahada düzeltmemiz gereken noktalar var. Bunları düzeltmeye çalışacağız. Her şey bizim elimizde. Lig şu anda herkesin kazanabileceği bir noktaya geldi. Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.''



''Ben her zaman kendisiyle yarış içinde olan bir insanım. Motive bir şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Mutluyum açıkçası. Sezonun ilerleyen dönemlerinde adaptasyonu hallettim. Takım içinde kendimi daha rahat hissetmeye başladım. Umarım ikinci yarıda aynı şekilde devam eder. Takımımız daha iyi skorlar alarak sonuna kadar devam eder.''



''Buradaki futbol atmosferi beni şaşırttı. Brezilya'da da böyle bir durum var ama burası çok farklı. Alex konusuna bugüne kadar çok cevap verdim. Başka söyleyecek bir şeyim yok.''



''Türkiye iyi yaşayabileceğiniz bir ülke. Taraftarların büyüklüğünü görüyoruz. Çok büyük bir kulüpte olduğumu görüyorum. Her şey kafanızın rahat olup oyununuza odaklanmanız için düşünülmüş. Brezilyalı oyuncular da bu düzeni sever. Burada sağlanan imkanlar sayesinde Brezilyalı oyuncuların başarılı olduğunu düşünüyorum.''



''EN BÜYÜK HAYALİM DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK''



''Ligin ilk yarısının sonuna doğru birçok noktayı düzelttik. Doğru yoldayız. İkinci yarıda beklentimiz gelişimimizi sürdürüp daha iyi noktaya gelmek. Bana göre kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. 4 aylık bir dönem geride kaldı. 8 gol, 1 asistim var. Bunu lig açısından söylüyorum. Bu gelişimden memnunum.''



''Hedefim Dünya Kupası'nda yer alabilmek. Fenerbahçe'ye de bunun için geldim. Çünkü oynamaya ihtiyacım vardı. Orada olacağımın bir garantisi yok ama orada olup olmayacağım buradaki performansıma bağlı. Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etmek çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şey.''