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Hasan Çavuşoğlu'nda flaş açıklama! "Fatih Terim..."

A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına telefonla bağlanan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu flaş açıklamalar yaptı. Fatih Terim'in tercümanlarına Vagner Love'ı arattırdığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bunun adı ahlaksızlık" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Vagner Love ve Emre Akbaba için kulübe yapılan resmi bir teklifin olmadığını belirtti.
01.01.2018

A Spor'a çok özel açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercümanı vasıtasıyla Vagner Love'ı arattığını söyledi. Başkanın açıklamaları şu şekilde:

"Vagner'i bir kulübün tercümanı arıyor. Bir kulübün teknik direktörü, tercümanına arattırıyor. Ben bunları ahlaksızca buluyorum açıkçası... Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'ı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey olsa zaten onu arardım. Bunu kulübe mal etmeyiz. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum. Ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum. Etik bulmuyorum. Fatih Terim'in Vagner Love'ı arattığını, Türkiye'ye Vagner Love'ı getiren Cenk Meriç Yazıcı bana söyledi."

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