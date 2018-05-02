03 Mayıs 2018, Perşembe
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Futbolcular ve antrenör hakemi dövdü
Etiyopya'da bir hakem, maçta verdiği tartışmalı kararın ardından futbolcular tarafından dövüldü. O anlar kameralara böyle yansıdı.
02.05.2018
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