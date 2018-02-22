    23 Şubat 2018, Cuma

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    Eski hocaları Cengiz'i anlattı

    Avrupa'nın konuştuğu Cengiz Ünder'i eski hocaları anlattı. Küçük yaşlarda Altınordu altyapısına kazandırılan genç yıldızın, İzmir'den Roma'ya uzanan hikayesini ekrana getireceğiz şimdi.
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