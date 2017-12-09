10 Aralık 2017, Pazar
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Erman Toroğlu'ndan Tudor yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi.
09.12.2017
Toroğlu, "Galatasaray sezona iyi başladı, çok uyumluydu. Ama bir teknik direktör çıktı. Takımın içine etti diyemeyeceğim. Hem içine etti, hem dışına etti. İki hafta sonra iki bin kişi bulamazsınız statta! Tudor'dan daha ne bekliyorsunuz. Bu iş Tudor'la olmaz." ifadelerini kullandı.
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