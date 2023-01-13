Erman Toroğlu'dan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e sert eleştiri: Futbolcu seni istemiyor!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 ile geçerek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti. Galibiyet sonrası Erman Toroğlu Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in açıklamalarını değerlendirdi. Toroğlu, ”Futbolcular Volkan Demirel’in açıklamasına ne diyecek?” dedi. İşte usta yorumcunun Volkan Demirel hakkında yaptığı açıklamalar…
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