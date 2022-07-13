Erman Toroğlu'dan "Evvel Zaman İçinde" programında itiraf! "Film teklifi aldım"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Para'da "Evvel Zaman İçinde" programında açıklamalarda bulundu. Bayram Sohbeti üzerine yapılan röportajda konuşan Toroğlu, flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler...
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