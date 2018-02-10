11 Şubat 2018, Pazar
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Emre Bol: "Fenerbahçe kaybederse savaş başlayacak!''
A Spor yorumcusu Emre Bol, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşması öncesi dikkat çekici yorumlara imza attı. Bol, Halil Umut Meler bir hata yapıp Fenerbahçe puan kaybederse büyük savaş çıkacak dedi.
10.02.2018
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