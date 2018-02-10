    11 Şubat 2018, Pazar

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    Emre Bol: Parası yatınca oynamaya başladı

    A Spor yorumcusu Emre Bol Gomis hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Emre Bol Gomis'in parasını aldıktan sonra oynamaya başladığını söyledi.
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