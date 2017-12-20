20 Aralık 2017, Çarşamba

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Dursun Özbek yeni hocanın geleceği tarihi açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Giresun Üniversitesinde düzenlenen ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek, devre arasından önce yeni teknik direktörü belirleyeceklerini söyledi.
20.12.2017

"Galatasaray taraftarı endişe etmesin. Devre arasına varmadan yeni teknik direktörümüzü getireceğiz. Öncelikle bu sorunu çözeceğiz, daha sonra seçime odaklanacağız."

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