Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran son noktayı koydu! "Oğulcan Çağlayan konusu çözülmek üzere"

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray konusunda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Galatasaray'ın bizim yüzümüzden zarar görmesini istemeyiz" diyen Kıran, "Oğulcan Çağlayan konusu çözülmek üzere, büyütmeye gerek yok. Burak Elmas'tan haber bekliyorum. Emre Taşdemir konusunda problem var." dedi.

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