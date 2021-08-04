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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran son noktayı koydu! "Oğulcan Çağlayan konusu çözülmek üzere"

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan ve Galatasaray konusunda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Galatasaray'ın bizim yüzümüzden zarar görmesini istemeyiz" diyen Kıran, "Oğulcan Çağlayan konusu çözülmek üzere, büyütmeye gerek yok. Burak Elmas'tan haber bekliyorum. Emre Taşdemir konusunda problem var." dedi.
04.08.2021
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