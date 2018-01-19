19 Ocak 2018, Cuma
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Beşiktaşlılara transfer müjdesi!
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde değerlendirmelerde bulundu. Turgay Demir, Beşiktaşlılara bir de müjde verdi... İşte o açıklamalar...
19.01.2018
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