27 Aralık 2017, Çarşamba
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"Beşiktaş İbrahimoviç'i kiralayabilir"
A Spor yorumcusu Hakan Gündoğar, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maç sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun İbrahimoviç Beşiktaş'a gelebilir iddiasından sonra açıklamalarda bulundu. Gündoğar, İbrahimoviç'in Beşiktaş'a kiralık olarak gelebileceğini söyledi.
26.12.2017
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