Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki taraf da dev derbiyi kazanıp taraftarlarını mutlu etmek isterken, futbolseverler maç saatinde havanın nasıl olacağını merak ediyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve bu sorunun cevabını giderdi. İşte o sözler... | Beşiktaş Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)
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