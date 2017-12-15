17 Aralık 2017, Pazar

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"Beşiktaş daha Galatsaray'a yaklaşamadı"

A Spor'a konuşan Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Faruk Süren, Beşiktaş'a "Avrupa fatihi" yakıştırması yapılmasının doğru olmadığını söyledi.
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