17 Aralık 2017, Pazar
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"Beşiktaş daha Galatsaray'a yaklaşamadı"
A Spor'a konuşan Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Faruk Süren, Beşiktaş'a "Avrupa fatihi" yakıştırması yapılmasının doğru olmadığını söyledi.
15.12.2017
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