02 Aralık 2017, Cumartesi
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4 büyüklerin borsa değerleri
A Spor Sabah programına konuk olan Kapitalfx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erken, 4 büyük takımların borsa değerlerini değerlendirdi. Erken, borsada işlem gören Türkiye'nin dört büyük futbol kulübü arasında Fenerbahçe'nin ön plana çıktığını söyledi. İşte detaylar...
01.12.2017
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