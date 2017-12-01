02 Aralık 2017, Cumartesi

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4 büyüklerin borsa değerleri

A Spor Sabah programına konuk olan Kapitalfx Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erken, 4 büyük takımların borsa değerlerini değerlendirdi. Erken, borsada işlem gören Türkiye'nin dört büyük futbol kulübü arasında Fenerbahçe'nin ön plana çıktığını söyledi. İşte detaylar...
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