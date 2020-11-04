Okan Buruk: İlk puanlarımızı almak istiyoruz

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı öncesi konuştu. Buruk, "Devler Ligi'nde gol atmak ve ilk puanlarımızı almak istiyoruz" dedi. Skrtel ise çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi.

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