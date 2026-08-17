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TRANSFER | Beşiktaş David Neres'i Kiralamak İstiyor! | İşte Transfer Gelişmesinin Tüm Detayları

TRANSFER | Beşiktaş David Neres'i Kiralamak İstiyor! | İşte Transfer Gelişmesinin Tüm Detayları 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

TRANSFER RAPORU FULL BÖLÜM - 16/08/2023
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TRANSFER RAPORU FULL BÖLÜM - 16/08/2023

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