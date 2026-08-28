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Galatasaray'dan Rafael Leao Sesleri | Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde | Transfer Raporu

Galatasaray'da Rafael Leao Transferi Ne Durumda? Nevzat Dindar Tüm Gelişmeleri Açıkladı! 👉 A Spor YouTube Canlı Yayını

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