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Takım Oyunu - 20/10/2019
Serkan Korkmaz'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Reha Kapsal, Takım Oyunu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 20/10/2019 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
21.10.2019
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