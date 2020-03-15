15 Mart 2020, Pazar
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Takım Oyunu - 14/03/2020
Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Gürcan Bilgiç ve Evren Turhan, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 14/03/2020 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz..
15.03.2020
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