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Takım Oyunu - 15/03/2020

Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Reha Kapsal, Zeki Uzundurukan, Levent Tüzemen ve Serdar Sarıdağ, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 15/03/2020 tarihinde yayınlanan Takım Oyunu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz..
16.03.2020

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