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Spor Gündemi - 18/10/2019

Kerem Canbulat moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 18/10/2019 tarihinde yayınlanan Spor Gündemi programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
19.10.2019

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