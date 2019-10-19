19 Ekim 2019, Cumartesi
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Spor Gündemi - 19/10/2019
Setenay Cankat'ın moderatörlüğünde teknik direktör Muhsin Ertuğral, Spor Gündemi programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 19/10/2019 tarihinde yayınlanan Spor Gündemi programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
19.10.2019
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