12 Ekim 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Spor Gündemi - 12/10/2019
Setenay Cankat moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Hayri Beşer ve Serdar Sarıdağ, Spor Gündemi programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 12/10/2019 tarihinde yayınlanan Spor Gündemi programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
12.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Spor Ajansı - 12/10/2019
- Sabah Sporu - 12/10/2019
- Canlı yayında açıkladı! Ocakta geliyor...
- Spor Ajansı - 12/10/2019
- "Serdal Adalı bir adım önde"
- Erman Toroğlu'ndan Yusuf Yazıcı yorumu
- Mustafa Cengiz: Haklı bir savaşta olduğumuza inanıyoruz
- Galatasaray'da neler oluyor?
- Ünal Karaman ve futbolcular kan verdi
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"