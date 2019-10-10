10 Ekim 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Spor Gündemi - 10/10/2019
Setenay Cankat moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Murat Demiryas ve Emre Kaplan, Spor Gündemi programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 10/10/2019 tarihinde yayınlanan Spor Gündemi programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
10.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Futbol'A - 09/10/2019
- Futbol'A - 09/10/2019
- Obi Mikel'den Abdülkadir Ömür'e övgü
- Sabah Sporu - 10/10/2019
- Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı
- A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek
- Sörloth'un gözü rekorda
- "Galatasaray'da tüzüğün değiştirilmesi gerekiyor"
- Ahmet Nur Çebi kararını verdi! Aday olacak mı?
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"