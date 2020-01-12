12 Ocak 2020, Pazar
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Spor Ajansı - 12/01/2020
İlk bölümünde Setenay Cankat'ın moderatörlüğünü yaptığı, ikinci bölümünde Ceyda Dönmez'in moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Savaş Çorlu ve Mehmet Emin Uluç Spor Ajansı programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 12/01/2020 tarihinde yayınlanan Spor Ajansı programını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
12.01.2020
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