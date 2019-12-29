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Son Sayfa - 28/12/2019
Hakan Gündoğar moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Evren Turhan ve Taner Karaman, Son Sayfa programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 28/12/2019 tarihinde yayınlanan Son Sayfa programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
29.12.2019
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