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Son Sayfa - 28/12/2019

Hakan Gündoğar moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Evren Turhan ve Taner Karaman, Son Sayfa programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 28/12/2019 tarihinde yayınlanan Son Sayfa programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
29.12.2019

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