30 Aralık 2019, Pazartesi

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Sabah Sporu - 30/12/2019

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 30/12/2019 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
30.12.2019

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