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Sabah Sporu - 27/06/2020

Ceyda Dönmez'in moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 27/06/2020 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
29.06.2020
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