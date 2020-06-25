25 Haziran 2020, Perşembe

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Sabah Sporu - 25/06/2020

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 25/06/2020 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
25.06.2020
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