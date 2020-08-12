12 Ağustos 2020, Çarşamba

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Sabah Sporu - 12/08/2020

Ezgi Toper'in moderatörlüğünde A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Sabah Sporu programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 12/08/2020 tarihinde yayınlanan Sabah Sporu programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
12.08.2020
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