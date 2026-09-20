Hem Mısır'ın Hem de Derbinin Kralı: Salah | Trabzonspor'dan Galatasaray'a Futbol Dersi | Sabah Sporu

Hem Mısır'ın Hem de Derbinin Kralı: Salah | Trabzonspor'dan Galatasaray'a Futbol Dersi | Sabah Sporu 👉 A Spor YouTube Canlı Yayını