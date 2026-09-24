A Milli Takım'ın Fransa Karşısında İlk 11'i Nasıl Olacak? | Montella Hangi Oyuncuları Tercih Edecek?

A Milli Takım'ın Fransa Karşısında İlk 11'i Nasıl Olacak? | Montella Hangi Oyuncuları Tercih Edecek? 👉 A Spor YouTube Canlı Yayını