12 Ekim 2019, Cumartesi

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Futbol A - 12/10 2019

Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Haldun Domaç, Okan Koç ve Ender Alkan, Futbol A programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 12/10/2019 tarihinde yayınlanan Futbol A programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
12.10.2019

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